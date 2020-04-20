為響應兩大世界性的環境保護盛事，三星宣布4月22日世界地球日至6月5日世界環境日兩大期間，舉辦「全星為地球」舊手機回收活動，消費者凡於全台指定14間客戶服務中心參與活動，即可獲得由三星長期贊助之財團法人忠義社會福利基金會特製環保餐具乙份，關懷環境的同時也將愛傳送給需要幫助的兒少，讓此活動更意義非凡。此外，凡符合回收資格的消費者，還有機會抽Samsung Galaxy Note10 Lite、A51及A71手機 ，一起為愛地球盡一份心力！

台灣三星舉辦「全星為地球」舊手機回收活動，目標將生命週期結束的產品回收再利用，而回收後的舊手機，也將交付予專業廠商進行廢棄裝置處理，保護環境並更有效的運用資源。此外，台灣三星支持忠義基金會已超過10年，除了每年捐贈物資及捐款外，也透過義賣活動及產品贊助提供幫助；此次再度攜手忠義基金會，以特製環保餐具，回饋參與活動的消費者，不只環保更具公益意義。

自4月22日起，消費者只要至指定的三星客戶服務中心，將舊手機交給客戶服務中心人員，在確認符合資格並同意活動辦法後，消費者即可獲得環保餐具乙份及Galaxy手機限量抽獎券乙張，六月底將加碼抽獎，有機會抽中三星Galaxy Note10 Lite、Galaxy A51、Galaxy A71。回收的手機不限品牌，但每個人限回收三支手機。回收地點可參照下列網址，回收地點還可以同步回收有線耳機、充電線、旅充頭、電池、手環、行動電源等附配件，但恕無法參加活動(兌換贈品+抽獎)，家中如果有這些年久不用的產品，不妨透過參與環保回收活動，一起愛地球。

(中時電子報)