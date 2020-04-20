海軍磐石軍艦18日確定3人確診，昨再新增21例確診病例，累計已達24人確診，，國民黨、民進黨以及許多媒體人紛紛提出許多質疑，而這些疑點恐是磐石艦染疫的最大破口。知名音樂人許常德示警「真正的實話還沒出現」，並表示不能實話實說才是最大破口。

海軍敦睦艦隊磐石艦上爆出群聚感染，24名官兵染疫，足跡遍布全台9縣市，超過30處據點，多為賣場、夜市、購物商場、餐廳吃飯等密閉空間行程，使國人人心惶惶！

對此，許常德在臉書連說三個「想不到」，並表示「真正最大的破口是自己人」。他質疑，防疫機制全面啟動，五一還要開放嗎？他說副司令雖道歉，但是他之前說全程都有戴口罩，隔一天就被帛琉官員打臉。他說照他以前當兵的經驗，真的無法好好相信軍隊長官的自省。

許常德也要大家等著看，他說真正的實話還沒出現，「保護我們的人千萬別變成害我們的人」。他強調，不能實話實說才是最大破口，希望不會這樣。

(中時電子報)