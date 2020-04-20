中國大陸開始研發6G技術

儘管中國大陸才採用5G技術，6G還在理論研究階段，但已開始討論，要用6G電信技術來將戰鬥部隊現代化。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，觀察家說，目前仍存在的問題在於，解放軍事否能承擔這類野心勃勃，並要求極高的蛻變，還有他們究竟能採用6G無線技術到什麼程度。

解放軍在《中國國防報》名為「如果6G運用於未來作戰」的文章中指出，與5G相比，6G能容納多頻波段接入，支撐海量連接，透過行動網路，衛星通信與空中平台中繼等多種方式，大幅提升網路信息通聯質效。文章指出，6G在軍事應用上有明顯的技術優勢和龐大的潛力。

「如將此項技術引入軍事領域，必將對戰爭形態、裝備發展、戰場通信等軍事實踐產生重大影響。」此外，文中並指出，推動6G在軍事領域逐步應用，或許是未來軍隊適應新軍事變革的重要關注點之一。

(中時電子報)