儘管中國大陸才採用5G技術，6G還在理論研究階段，但已開始討論，要用6G電信技術來將戰鬥部隊現代化。
據《南華早報》（South China Morning Post）報導，觀察家說，目前仍存在的問題在於，解放軍事否能承擔這類野心勃勃，並要求極高的蛻變，還有他們究竟能採用6G無線技術到什麼程度。
解放軍在《中國國防報》名為「如果6G運用於未來作戰」的文章中指出，與5G相比，6G能容納多頻波段接入，支撐海量連接，透過行動網路，衛星通信與空中平台中繼等多種方式，大幅提升網路信息通聯質效。文章指出，6G在軍事應用上有明顯的技術優勢和龐大的潛力。
「如將此項技術引入軍事領域，必將對戰爭形態、裝備發展、戰場通信等軍事實踐產生重大影響。」此外，文中並指出，推動6G在軍事領域逐步應用，或許是未來軍隊適應新軍事變革的重要關注點之一。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。