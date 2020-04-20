敦睦艦隊24例確診 指揮中心：仍在釐清感染源 15:292020/04/20 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊傳出有官兵確診新冠肺炎，台北市環保局19日隨即派員至政戰學院校門口噴灑漂白水消毒。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心發言人莊人祥今（20）日表示，敦睦艦隊24例確診中，有22男、2女，年齡中位數為27歲，發病日最早出現在4月1日，另有七人無症狀。24名確診者中，有6名有自行就醫，診斷時研判為過敏性鼻炎、嗅覺喪失、喉嚨痛等症狀。莊人祥說，由於船艦狹小、人員密切傳播，感染源仍在釐清中。 衛福部長陳時中強調，現在最重要的李兩件事，第一是要釐清感染途徑，因此船艦人員全體做血液採檢，並做好人員匡列，第二，疫調過程也發生困難，陳時中呼籲，民眾在接受疫調時要「誠實以對」，政府也會做好保密工作。 (工商 ) #釐清 #人員 #敦睦艦隊 #例確診 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 敦睦艦隊染疫海軍 北市有1例 20:342020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者曾遊高雄 漢神巨蛋、義大休館消毒清潔 21:182020/04/19 消費 敦睦艦隊24人染疫 網心急問足跡：台北怎慢這麼多？ 21:222020/04/19 生活 海軍敦睦艦隊桃園2確診 明將公布足跡 23:132020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 快評》防疫失敗 軍方與指揮中心難卸責 23:592020/04/19 政治 敦睦艦隊出航未通報 江啟臣：隱瞞什麼？ 00:002020/04/20 政治 敦睦艦隊24人染疫 詹江村：綠營GG了！ 23:592020/04/19 政治 屏東縣敦睦艦隊4例確診 縣府公布疫調足跡 00:152020/04/20 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 指揮中心公布google90多處足跡地圖 秒懂磐石艦確診官兵去過哪 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過11縣市趴趴走 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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