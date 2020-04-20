指揮中心發言人莊人祥今（20）日表示，敦睦艦隊24例確診中，有22男、2女，年齡中位數為27歲，發病日最早出現在4月1日，另有七人無症狀。24名確診者中，有6名有自行就醫，診斷時研判為過敏性鼻炎、嗅覺喪失、喉嚨痛等症狀。莊人祥說，由於船艦狹小、人員密切傳播，感染源仍在釐清中。

衛福部長陳時中強調，現在最重要的李兩件事，第一是要釐清感染途徑，因此船艦人員全體做血液採檢，並做好人員匡列，第二，疫調過程也發生困難，陳時中呼籲，民眾在接受疫調時要「誠實以對」，政府也會做好保密工作。

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