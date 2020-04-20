韓劇《人性課外課》網羅怪物新人群飆演技，描述一群高中生因為誘惑而做出一連串錯誤選擇，最後終究無法彌補的犯罪事件，並為此付出慘痛代價的故事。在夯檔韓劇《梨泰院Class》中飾演張根秀一角的金東希，於拍攝《人性課外課》期間為了投入角色而耍孤僻，直到全劇殺青參加慶功宴時，才恢復原本活潑開朗且愛開玩笑的個性，不料卻反而嚇壞了其他人，頻頻追問他是否原本就是話多的人。

飾演不良少女的鄭多彬已練就「出口成髒」的功夫。。（圖／Netflix提供）

21歲的金東希降齡演出高中生，他爆料其實劇中有很多詞彙看不懂，擔心自己是否太過落伍，問了之後才知道原來都是時下年輕人說話時使用的新造語。而在現場是「老么」鄭多彬則笑著透露，她在採排時會主動改台詞，加入年輕人的最新用語，希望讓該劇能更貼近韓國年輕人，不過每次提出新台詞之後導演與編劇果然都聽不懂，還得再多加說明解釋才行。

飾演不良少女的鄭多彬可說是為《人性課外課》豁出去了，原本不會說粗話的她髒話不離口，開拍之前也很擔心自己是否能詮釋好這個角色，但為了投入書敏熙一角而努力在下戲之後也還是逼自己講髒話，鄭多彬還逗趣地說，已經練就了在說台詞之前就會先「出口成髒」的功夫。

《人性課外課》四位主角均是首次挑戰演出不良學生，金東希扮演模範生吳智洙，師長與同學皆不知他獨自生活，多年來過著白天上課晚上非法打工的日子以養活自己；而以《美妙人生》可愛女娃出道的鄭多彬，則飾演渴望被愛卻不斷被傷害的女高中生書敏熙；朴柱炫詮釋有錢人家出身卻被家庭束縛的資優生，和金東希展開一場糾結不已的犯罪之旅；模特兒出身、之前主要活躍在網路劇的南潤壽則飾演校園老大郭基泰。Netflix原創影集《人性課外課》4月29日下午三點於全球190國獨家上線。

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(中時電子報)