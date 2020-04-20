敦睦艦隊磐石艦確診24名新冠肺炎，國防部副部長張哲平今天在司法法制委員會答詢時證實，磐石艦有337位軍士官兵，其中70人看診71次，且其中有5人發燒。中央疫情指揮中心下午記者會表示，發燒5人中經過三個實驗室進行抗體檢測，抽血檢驗有3人存有抗體，但有抗體代表曾感染過，這是否意味著其中3人曾在上船前就染過，對疫情調查很有幫助。

民進黨立委趙天麟質詢，根據軍醫局提供的資料，磐石艦有337位軍士官兵，其中竟70人看診71次，且其中有五人發燒。張哲平回應，在敦睦整個航行過程中，到達帛琉前後「確有5人發燒。」

但張哲平也強調，艦上醫官將患者隔離到一般病房作診治後，「大約4到6天這些症狀也就沒有了」。不過這5位發燒病患經疫調人員抽血檢驗，其中有3名竟然存有肺炎抗體，其實就意味著極有可能這3人極可能為無症狀感染，事後自行康復後帶有病毒，但真實狀況仍有待調查。

(中時電子報)