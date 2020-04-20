我國出訪帛琉敦睦艦隊中的磐石艦已有24人確診新冠肺炎，傳出在16日放行下船前已有人先偷跑，還被高雄巿抓包到過超商，對此海軍司令部副司令梅家樹今天在中央流行疫情指揮中心記者會上，坦言14日就解除針對出訪艦艇的人員上下艦管制，如今正清查相關人員上下艦情況中。

梅家樹表示4月13日晚上三艘出訪軍艦已完成出訪起算30天日期，14日早上由支隊部下達統一船舶與碼頭梯口搭設，架設後實施人員梯口管制，早上七點半派人登艦實施檢疫，八點半檢疫小組完成檢疫工作，包括體溫量測、病史詢問等，隨即解除人員上下船管制，所以14日後人員登艦離艦情況，正針對出訪七百多人的足跡調查，希望能完整查出。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示要對三艘出訪艦艇的七百多人以外的接觸者高度注意。

對於傳出14日就有艦上官兵下船買東西，梅家樹坦言14日就有實施人員放假，而對於傳出15日就有人員被召回，他強調是在17號起因應確診疫情才將人員加以召回。

另外國防部副部長張哲平今天說出訪前有根據指揮中心指導做必要調整，但昨天指揮中心卻說艦隊只有回程時才有請教指揮中心入港時程相關規定，對此梅家樹解釋，任務出航前並未向指揮中心請教，但一定會參考國際疫情狀況，回程時有評估也請教指揮中心過。

對於艦隊傳出於4月9日到14日間靠港隔離期間，曾有包商登艦，海軍司令部副司令梅家樹表示，14日之前絕對沒有任何檢疫以外人員上船。

梅家樹說，如果有人能提供更精準的包商上船人事時地相信對於疫調有幫助，希望能提供。另外政戰學院有兩人確診，卻未全校停課，對此國防部發言人史順文表示，因為確診者都在生活區活動，請了台北市衛生局人員去現場評估後，認為交叉感染機率較低，學校也經過消毒。

(中時 )