為了呼籲全球同心抗疫，鼓勵前線醫療照護人員，由女神卡卡（Lady Gaga）與世界衞生組織（WHO）及Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善抗疫演唱會「One World：Together At Home」於台灣時間19日舉辦，除了6小時在網路平台直播外，電視則轉播2小時。美國NBC、ABC和CBS電視台20日公佈收看人次出爐，成績未如預期理想。

「One World：Together At Home」最後兩小時在美國及英國電視台播放，據外媒報導，在美國三個主要電視台中，NBC和ABC同樣取得500萬人平均收視，而CBS為400萬人收看，合計1400萬人次，這個成績對傳統電視來講並不理想。不過收看電視的觀眾，大部份為超過50歲的中老年人，年輕族群多以網路收看為主。該演唱會截至20日下午，在YouTube已獲超過2241萬人次收看，與電視收視成績相差甚遠。

然而女神卡卡前天公開盛讚WHO秘書長譚德塞是「真正的超級巨星」引發美國網友論戰，此舉更被外界視為公開與停止資助WHO的美國總統川普唱反調。有網友更起底女神卡卡的母親辛西亞去年5月獲WHO任命為親善大使中的心理健康大使，與WHO關係相當密切，因此對女神卡卡此次舉辦慈善演唱會的用意起疑，讓原來單純的善舉意義變了調。

(中時 )