赤鬼牛排高雄店今天配合停業，店內全面加強清潔消毒。（柯宗緯攝）

玫瑰精品汽車旅館業者無奈說，擔心生意受到影響。（柯宗緯攝）

老四川宣布停業兩天，全面加強內部及公共區域清潔消毒作業。（柯宗緯攝）

海軍敦睦艦隊成防疫破口，高市府今（20）日公布第2波足跡共計14個熱區，其中有不少名店都上榜，像是赤鬼牛排、老四川巴蜀麻辣燙、新光三越左營店等。衛生局要求業者下午2時起全面停業至凌晨0時，今午有民眾到赤鬼用餐撲空，聽聞曾有染疫者造訪，嚇得直說「心都碎了」，業者也很無奈大嘆「我們也是受害者啊！」

赤鬼牛排高雄店表示，早在農曆年前，已經實施額溫量測，超過37.5度不得入內，4月17日當天消費者未有發燒情形，「不然早就攔下來了」；今天獲悉消息後，立即店休1天，全面進行消毒作業，也通知已訂位的客人；疫情爆發後，赤鬼在周邊商圈中算是衝擊最小的，但擔心這次被公布，恐怕影響消費者信心。

澤野燒肉屋今午仍繼續營業，業者解釋，接到通知已經有兩組客人，吃完會配合停業消毒，本來每天就有量額溫消毒，對於當天有沒有官兵用餐，沒太大印象。

老四川表示，疫情間業績下滑2至2成5，並宣布4月20日、4月21日共暫停營業兩天，損失約30至40萬，當天當班所有上班人員皆已全面要求居家自主隔離管理14天不得上班。20日早上已自主使用對人體無害之消毒劑，進行公共區域消毒，針對門把、餐飲桌椅、點餐機螢幕等進行細部消毒。

玫瑰精品汽車旅館業者低調說，目前店內已無客人，下午2點會消毒作業，感嘆生意已經夠難做了，又被報成這樣，實在很無奈。麗馨商旅七賢館表示，疫情爆發以來業績很慘，今天也沒有客人，會全力配合防疫，對於住宿情資被公布很無奈。

新光三越左營店在大門張貼公告，因應新型冠狀病毒疫情影響，必須於4月20日休館一天，主動進行全面徹底消毒、擴大清潔工作。業者表示，今早接獲衛生局通知，11時就跟客人「只出不進」，下午2時開始全面消毒。

(中時 )