週一(4月20日)市場開盤集體暴跌！現貨黃金價格開盤跳水逾5美元，金價呈下跌趨勢，最低下探1672.27美元，最高至1684.57美元，分析師認為除了美國總統川普重新開放美國經濟的新指導方針推出，最新公佈的新冠病毒治療藥物的初步數據也鼓舞了投資者，推動他們轉向風險更高的資產。

知名財經網站Economies.com最新撰文，對金價後市走勢認為：金價明顯跌破看漲走勢的支撐線，暗示金價將開始下調走勢。根據Economies.com，現貨黃金在跌破1678.45美元/盎司關鍵支撐後，將確認延續看空走勢。金價下一目標指向1635.80美元/盎司。

Economies.com表示，金價關鍵阻力在1713.00美元/盎司。假如突破這一阻力，這將推動金價重回看漲趨勢，在看漲趨勢下，下一主要目標看向1775.00美元/盎司。

(中時電子報)