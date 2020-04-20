麥可喬丹新紀錄片播出之後，拆解90年代公牛王朝的幕後黑手克勞斯(Jerry Krause)再度被打成大反派。克勞斯當年是公牛總管，他不計一切要摧毀自己的傑作，特別是戰功彪炳的總教練「禪師」傑克生(Phil Jackson)。

克勞斯痛恨傑克生，即使喬丹揚言換教練就退休，克勞斯也毫不猶豫要開除傑克生。最後是公牛老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)介入，掏出600萬美元(當時是天價)多聘傑克生1年。克勞斯很不高興，打電話嗆傑克生：「就算你連贏82場，這也是你最後一季了。」

據說克勞斯是一個親切友善的人，他自幼矮胖，家裡也沒什麼錢，所以很自卑，渴望他人的肯定。他出身職棒白襪球探，白襪老闆(也是藍斯道夫)買下公牛隊時，克勞斯就毛遂自薦要當總管，當時已有人警告藍斯道夫「離克勞斯遠一點，他很難搞」。

外界把公牛王朝歸功於傑克生、喬丹、皮朋，使得長期被忽略的克勞斯非常受傷。傑克生是克勞斯一手提拔的，讓他從助理教練一路成長成為殿堂級教頭，對於傑克生的「不知感恩」(傑克生只感謝喬丹)，克勞斯可能感覺自己遭到背叛。在克勞斯養女的婚禮上，公牛成員唯獨傑克生沒收到請帖。

對於作風霸道的喬丹，克勞斯亦是積怨已久，如果喬丹威脅要跟傑克生一起走，那就讓他走吧。1997-98球季遂成為公牛6冠王朝的謝幕曲，也是喬丹的「最後一舞」。克勞斯於2017年3月去世。

(中時電子報)