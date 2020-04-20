納豆20日參加TVBS節目《地球黃金線》，談到副業投資，他坦言手上僅剩與朋友合資的澎湖民宿及酒吧，兩者受新冠肺炎疫情影響業績大不同，前者住房率慘淡，價格直接下殺對半，從萬元掉到5000吸引住客；後者因夜店、八大行業沒開，雖採實名制、量體溫，但業績依然異軍突起。

納豆一向以喜歡投資副業聞名演藝圈，全盛時期3年半拓展5間韓式燒肉店，卻因景氣太差以收攤作結，但他不氣餒，「最近有點想投資副業，我主持《食尚玩家》，到高雄吃到日式燒肉很好吃，想把它開來台北，之前韓式燒肉其實生意不錯，但人員沒訓練好，再說啦，目前有在聊。」

母親節將近，問到送媽媽什麼當禮物，他表示會包6位數大紅包，「之前都會想送什麼，有一年媽媽直接說包紅包，不然我送她好的表，她也捨不得用，給她紅包，她還可以捐出去做善事。」至於是否因疫情影響紅包縮水，他直言，「掐著都要給一樣，不然媽媽會覺得我過不好。」而女友依依的媽媽禮物是否順便備好，他笑回：「還沒討論，去年沒碰到，一起過也OK，反正媽媽們感情都很好。」

納豆上《地球黃金線》分享開車窘事，目前擁有BMW Z4與麥拉倫2款跑車的他想把BMW Z4換成休旅車，「不然每次載爸媽都要分開載，休旅車比較方便。」談到開車糗事，他笑稱腿太短每次取票都要整個人爬出去，相當狼狽，有時還會摔下車，而且7、8年前載女生進雪隧跑車沒關棚，一出隧道，女生整張臉都是黑的，後來完全不聯絡。

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(中時 )