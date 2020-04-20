45歲韓星朱鎮模曾演電視劇《奇皇后》在今年1月爆出遭駭客入侵手機及勒索金錢，隨後更扯出駭客也駭到賣座韓片《與神同行》系列的河正宇等8位知名藝人的手機及網路帳戶。河正宇日前接受韓媒《Starnews》的訪問時提到自己與駭客交手的過程，指威脅持續了近一個月，就像活在地獄一樣，讓他喘不過氣。而事件的全貌在20日又有新進展，韓媒《Dispatch》公開更多河正宇遭駭客勒索的對話紀錄，叫人歎為觀止。

根據公開的對話內容，駭客於去年12月2日聯絡河正宇，一開始河正宇並沒有理會，隔日駭客再聯絡時，河正宇才發現駭客成功取得其身份證副本、銀行資料等個人資料。河正宇之後詢問對方如何入侵，對方提到透過電子郵件，他同時發現駭客的用字跟勒索廚師崔賢錫的駭客相似，駭客即表示正收集藝人、歌手、主播、政客等人的個人資料，河正宇這時感到事態嚴重而決定報警。而他向警方提交決定性的關鍵數據，加快警方調查速度，掌握了駭客犯罪方法、IP地址等線索。

據知這次事件中8位藝人受害，當中5人共損失6.1億韓元（約1500萬台幣），而河正宇本人則沒有交出勒索金，無金錢上的損失，但是心理壓力大。而首爾中央地方檢察廳於月初已起訴2名駭客，不過駭客集團尚未被殲滅，其中1名主謀已逃往大陸。

(中時 )