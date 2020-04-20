「街頭水槍大戰」遊戲榜首，竟是高齡60歲的張姓阿嬤。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

2020新北市潑水節上周啟動，吸引數千人線上體驗，其中「街頭水槍大戰」遊戲榜首，竟是高齡60歲的張姓阿嬤，力壓一票年輕玩家，成為遊戲霸主；張姓阿嬤分享道，玩遊戲不僅能和家人互相切磋、增進感情，也是預防老年失智的絕佳辦法，「歡迎各方好漢來和阿嬤挑戰！」

因應新冠疫情影響，今年新北市潑水節取消原在中和區華新街的實體活動，改以線上AR互動遊戲登場，共3款遊戲，包括「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」、「祈福任意門」，13日開跑，為期2周。

新北市文化局介紹，「AR泡沫祈福浴」搭配社群軟體運用，玩家只要在鏡頭前張開嘴巴，便可接住來自天上的祝福；「祈福任意門」可製作專屬祈福圖卡，為世界寫下期望與祝福；「街頭水槍大戰」設計為懷舊風格，搭配鍵盤運用，展開線上水槍大戰。

「刺激又有趣！」高齡60歲張姓阿嬤說，玩遊戲是她的興趣，「街頭水槍大戰」簡單好上手，各個年齡層都可體驗，非常適合在家與家人切磋，促進感情外，最重要的是，還有機會品嚐美食及抽大獎。

新北市文化局指出，「街頭水槍大戰」挑戰分數達500分，即可獲得限量6000份的新北華新街美食體驗金電子券，達1500分有機會抽PS4遊戲機，美食體驗金電子券的兌換期間至4月26日止，消費抵用期間至5月13日前皆可使用。

此外，分享「AR泡沫祈福浴」遊戲畫面及「祈福任意門」專屬圖卡至新北市文化局臉書粉絲專頁，可抽抗敏空氣清淨機。詳情可上新北市潑水節官網查詢。

(中時 )