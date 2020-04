19日晚間永康商圈傳出有建築出現間歇性燈光閃爍,引起路過民眾好奇,佇足觀察後才發現閃爍具有規律性,似乎是在傳送某種密碼。原來這棟建築是台北富邦銀行全新改裝開幕的「東門藝動分行」,除了結合鶯歌傳統陶藝以110萬顆馬賽克磁磚經二次燒製,在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎的巨幅畫作,更邀請曾創下金氏世界紀錄的燈光藝術師陳宗寶擔綱設計光雕秀,用明暗調節的方式實現了北富銀的巧思—定時透過燈光打出摩斯密碼,向前線防疫人員致上誠摯的感謝與祝福。

北富銀表示,美與善是不可分割的,真正的美一定包含令人動容的善,之所以定名「藝動分行」,就是希望東門分行不僅要展現藝術之美,更能閃動出愛的光芒,用多元的藝術呈現與世界對話傳情。東門藝動分行不光在外牆設計上饒富巧思,室內藝術裝置亦展示身心障礙藝術家的作品,以藝術與大眾交流,為金融生活更添溫暖。

除了視覺與心靈的饗宴,北富銀將自4/23起推出專為弱勢朋友規畫的「愛心連連」優利存款專案,凡全台身障同胞和以身障同胞利益為宗旨之公益團體,或是設籍台北市之低收入戶、年滿65歲以上長者,新台幣300萬元以內之活儲可享愛心活儲利率,為現行牌告活儲利率的3倍;新台幣100萬元以內之定存可享1至3個月的愛心定存優利,利率約為現行同天期定存牌告利率的1.5倍,用實際行動向需要幫助的朋友傳遞關懷。

北富銀表示,東門分行原址是一棟閒置多年的老建築,在行社選址時,評選委員看到了這棟建築在眾多商用空間中不易察覺的潛力,經過一連串巧思改造,讓老宅華麗轉身,成為一件巨型的裝置藝術作品,散發強烈的藝術感染力。四層樓高的外牆特別由鶯歌老窯燒製百萬顆馬賽克磁磚,拼貼出第9屆富邦身心障礙才藝獎梅花獎得主黃啟禎作品「天堂馬星球 銀河系冒險記」。熱愛創造的黃啟禎用大膽的線條、豐富的用色與奇趣橫生的人物造型,呈現出充滿冒險精神的夢想樂園,傳遞北富銀活潑旺盛的生命力,也為在地商圈添增不少人文氣息。

夜間特別設計的光雕秀,使外牆畫作呈現與白天截然不同的風貌,透過溫柔流暢的光影變化,整棟建築在夜間吟唱著無聲的旋律,使觀者忍不住隨之搖擺。每當整點時分,分行登時活潑了起來,向四周俏皮眨眼,代表富邦的藍色與綠色燈光明暗交錯出摩斯密碼「love is a light that never dims(愛是永不止息的光)」,感謝前線防疫人員以無私奉獻照亮台灣,守護住全民的健康。而這種以自身作為文化載體的設計理念,可說是開國內金融業改裝之創舉,北富銀也提到,未來燈光摩斯密碼將不定期更換,民眾路過時不妨試著解碼,或許會有意想不到的驚喜!

(工商 )