為刺激經濟，陸財政、貨幣政策齊發。中國財政部官員20日表示，經履行法定程序，近期準備再提前下達人民幣（下同）1兆元地方政府專項債券額度。

財政部表示，目前正積極指導各地盡快將專項債券額度對應到具體項目，組織做好債券發行準備工作，力爭5月底前基本發行完畢，確保早發行、早使用、早見效。

財政部官員表示，截至4月15日，全國各地發行新增地方政府債券1.56兆元，佔提前下達額度的85％。其中一般債4,624億元，佔83％；專項債1.16兆元，佔90％。

(工商 )

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