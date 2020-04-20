陸財政部：再提前下達1兆專項債額度 14:562020/04/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為刺激經濟，陸財政、貨幣政策齊發。中國財政部官員20日表示，經履行法定程序，近期準備再提前下達人民幣（下同）1兆元地方政府專項債券額度。 財政部表示，目前正積極指導各地盡快將專項債券額度對應到具體項目，組織做好債券發行準備工作，力爭5月底前基本發行完畢，確保早發行、早使用、早見效。 財政部官員表示，截至4月15日，全國各地發行新增地方政府債券1.56兆元，佔提前下達額度的85％。其中一般債4,624億元，佔83％；專項債1.16兆元，佔90％。 (工商 ) #全國 #額度 #專項債 #兆元 #下達 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸紓困升級 企業減負1.6兆人幣 04:092020/04/16 焦點新聞 人行：將再透過定向降準、再貸款助小微企業 17:232020/04/16 財經 史上最慘！大陸今年首季GDP年狂降6.8％ 10:452020/04/17 財經 陸Q1人均可支配收入人幣8,561 實際下降3.9％ 11:582020/04/17 財經 十三屆全國人大常委會第十七次會議4／26~29日北京舉行 17:362020/04/17 兩岸 中小企業投資臺灣突破200家 三大方案上看兆元 18:312020/04/17 財經 傳大陸兩會5月底舉行 全國政協5/21召開 21:382020/04/17 兩岸 個人稅負低於扣繳額度 包租公報稅 稅局採多退少補 04:092020/04/18 金融．稅務 兆元救台灣的虛實 04:092020/04/19 專題周報 大陸拚基建 泰碩業績吃補 04:102020/04/20 證券．權證 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。