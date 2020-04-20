連鎖餐飲集團乾杯（1269）今（20）日宣布旗下創始燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」攜手知名零食大廠樂事，合作推出烤肉醬牛五花、乾杯泡菜2款人氣口味洋芋片，盼透過聯名、異業結盟等創新業態開發新商機，搶攻每年商機突破百億元的休閒食品產業市場。

乾杯受新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸門市較晚恢復營運影響，2020年3月自結合併營收1.4億元，月增4.08％、年減45.5％，仍創歷史次低。累計2020年首季合併營收5.4億元，月減32.25％、年減31.04％，為2016年第四季以來3年低點。

根據市場調查發現，台灣每年休閒食品產業市場商機突破百億，跨界聯名已成為現今零食界的爆紅關鍵字。為搶攻龐大的零食商機，乾杯集團期望透過聯名、異業結盟等創新業態，進一步創造市場話題。

乾杯首波以旗下創始燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」，結合知名零食品牌「樂事」，雙方耗時近1年共同研發，將店內人氣經典商品「烤肉醬牛五花」及「乾杯泡菜」變身為洋芋片，讓民眾在家也能簡單而輕鬆的享受燒肉滋味。

乾杯與樂事聯名洋芋片將自22日起於7-ELEVEN販售，並祭出任選2件8折、3件77折優惠，盼創造新話題、搶攻零嘴商機。而即日起至7月底，消費者可掃描外包裝上的QR Code，至全台乾杯燒肉門市持外包裝截角及優惠券畫面，可免費兌換指定肉品。

(時報資訊)