在台灣連續迎接 2 天 0 確診的好消息後，接連兩天爆發敦睦艦隊總共累積 24 例確診消息，已讓民眾憂心是否這將成為台灣防疫破口。先前由工程師開發的「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站，近期已將敦睦艦隊確診者、清明連假期間高風險地區的資料納入，使用者可以用以比對，了解自己是否曾到過這些高風險族群曾前往的地區。

在「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站比對定位資訊的步驟：

第一步：點選網頁中「Google Maps 時間軸」連結

若你有在 Google Maps 地圖上看見紅點，便可確認自己之前就已開啟 Google Maps 定位記錄功能。若是如此，則可透過接下來的步驟進行定位紀錄比對(點選網頁中「第二步」連結)。

第二步：選擇要對比的歷史定位紀錄區間

在此步驟中，可選今天、最近 3 天、最近 7 天、最近 14 天、最近 31 天為區間，來下載 Google Maps 定位紀錄的資料。確認區間選項後，點選「下載」按鈕，將檔案下載到電腦中(必須要在瀏覽器中，啟用允許「彈跳視窗」的功能，方可下載。之後可點選「第三步」的連結前往下一頁)。

第三步：點選「選擇檔案」來上傳剛剛下載的定位紀錄，再按下「開始比對」等候一點運算時間即可獲知結果。

開發此工具的開發者特別指出，以上定位資料對比的操作都是在本地(local電腦進行處理)，並未將定位紀錄上傳到任何網路伺服器來蒐集資料。有疑慮的使用者可以進一步透過「武漢肺炎接觸史小工具專案的 Github 開放原始碼」來進一步了解。

中央流行疫情指揮中心公布90多處敦睦艦隊確診官兵的 Google Maps 足跡地圖。(摘自 Google 地圖)

需要留意的是比對紀錄僅供參考，目前該網站可比對的資料包含台灣敦睦艦隊、台灣清明節高風險地區，以及 1 月 31 日鑽石公主號旅客下船後曾前往的景點、台灣確診第 32 例的外勞之移動軌跡。要提醒的是，若沒有與這些確診或是疑似案例在同一時間於同一地點出現，並不代表就不會感染新冠肺炎。仍需要勤洗手，在必要時(人多密集區域等)配戴口罩、維持社交距離，作好個人防疫。

(中時電子報)