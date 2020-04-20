警方遞上茶點安撫老翁情緒。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

老翁女兒很感謝計程車司機協助及警方熱心的服務，才能讓父親安全回家。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

「運將，麻煩台中工業區，幫我趕一下嘿！上班要來不及了

！」計程車遵循82歲何姓老翁指示，車開至位於台中市西屯區的工業區，但遍尋不著老翁口中所說的貨運公司，老翁僅不斷的說，「要遲到了！要遲到了！」在繞了工業區一大圈後，滿頭霧水的運將只好向警方求助，警方快速幫他找到家人，原來老翁記憶好像重回往日時光，要出門去上班。

工業區派出所員警張祈邦及鍾承勳日前接獲計程車司機到派出所報案，稱其乘客82歲何姓老翁找不到上班的地點，警方見老翁臉色不佳，立即遞上茶點安撫老翁情緒。

老翁無法清楚描述其家人的聯繫方式，警方使用M-POLICE人臉辨識系統，成功辨別老翁身分並聯絡其家人，並通知老翁女兒至派出所。

老翁的女兒表示，父親退休前在台中工業區上班，工作勤奮且嚴以律己，數十年如一日，但近年來年事已高，且患有輕微失智症及糖尿病，早上老翁趁女兒在準備早餐之際，「

彷彿回到往年時光地」出門去上班。

女兒發現父親不見時，心急如焚地前往轄區派出所報案，幸好在報案的過程中，接獲工業區派出所員警通知老翁平安無事在所內等候。

老翁女兒很感謝計程車司機協助及警方熱心的服務，才能讓父親安全回家；警方表示家中若有長者，應多予關心、關懷，並可製作緊急聯絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，以利走失情形發生時，警方接獲報案可以立即聯繫到家屬。

(中時 )