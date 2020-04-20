敦睦艦隊疫情嚴重，光是磐石艦迄今就已有24例確診個案，對此中央流行疫情指揮中心對於敦睦艦隊的相關防疫工作是否有所掌握？指揮官陳時中坦承沒有掌握，並強調雖然軍方的防疫SOP充足，但彈性不足，造成通報窒礙難行，才會出現下情難以上達的狀況。

陳時中表示，軍方不會因為疫情而停止戰訓，但在做這些事情當中如何維持感染控制和疫情通報，會需要互相溝通。軍方的SOP是夠的，但彈性不足，所以通報窒礙難行，下情難以上達，會再與軍方討論，怎樣才能讓可行性變高。

(中時 )