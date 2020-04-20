磐石艦淪陷 陳時中坦承：對軍方防疫不掌握 14:532020/04/20 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊疫情嚴重，光是磐石艦迄今就已有24例確診個案，對此中央流行疫情指揮中心對於敦睦艦隊的相關防疫工作是否有所掌握？指揮官陳時中坦承沒有掌握，並強調雖然軍方的防疫SOP充足，但彈性不足，造成通報窒礙難行，才會出現下情難以上達的狀況。 陳時中表示，軍方不會因為疫情而停止戰訓，但在做這些事情當中如何維持感染控制和疫情通報，會需要互相溝通。軍方的SOP是夠的，但彈性不足，所以通報窒礙難行，下情難以上達，會再與軍方討論，怎樣才能讓可行性變高。 (中時 ) #軍方 #通報 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市長最新民調輸他 柯接班人黃珊珊竟這樣回應 17:082020/04/16 政治 是否競選台北市長 陳時中回應 17:462020/04/16 政治 「我想起那一雙手」 國中生作文寫陳時中 18:242020/04/16 生活 陳時中2022會不會選台北市長？陳揮文驚爆結論 00:042020/04/17 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 布局陳時中選台北市長？網竟轟民進黨：不要只會選舉 09:382020/04/17 政治 全球最安全國家台灣只排第七 陳時中坦言：有嚇到 14:592020/04/17 生活 全球最安全國家台為何輸大陸 陳時中爆背後原因 00:052020/04/18 政治 五一出遊 陳時中要大家再忍忍 01:052020/04/18 生活新聞 角逐台北市長 陳時中黨內最新勁敵是她？ 08:592020/04/18 政治 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 指揮中心公布google90多處足跡地圖 秒懂磐石艦確診官兵去過哪 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過11縣市趴趴走 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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