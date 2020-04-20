小港醫院攜手神光晶片推「The ONE」，有助於新冠肺炎快篩效率及準確度。（小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

小港醫院攜手神光晶片推「The ONE」，有助於新冠肺炎快篩效率及準確度。（小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

小港醫院攜手神光晶片推「The ONE」，有助於新冠肺炎快篩效率及準確度。（小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，高雄市立小港醫院與神光晶片公司今（20）日合作簽約，首次公開發表針對新冠肺炎的定量快篩儀器「The ONE」，從檢體採樣到快篩結果僅10至15分，目前正與醫院合作臨床測試階段，未來將可望申請專案量產。

2018年成立的神光晶片公司，創辦人柯正浩教授研究團隊經過多年研發所開發出「光譜晶片」，可用來分析物質成份、量測化學反應變化等，現今新冠肺炎診斷方法主要使用核酸（RT-PCR）、抗原與血液抗體檢測，而此次發表神光晶片是用血液抗體檢測，用「合成抗原」檢測血液中是否有含抗體。

柯正浩指出，「The ONE」定量快篩機是關鍵是能準確辨識，透過獨步領先全球的創新關鍵技術，具有快、準、廣、即時等優勢，從檢體採樣到快篩結果約10至15分鐘，能精確定量抗體（IgG／IgM），靈敏度為現有快篩測試100倍以上，可排除大部分偽陰性誤判；加上掌上型大小，便於攜帶，利於擴大檢測場域；檢測結果以手機APP回傳雲端資料庫，可即時掌握疫情。

小港醫院院長郭昭宏表示，小港醫院與神光晶片合作，進行臨床實驗，透過盲測已初步驗證其準確性，未來若取得政府驗證，屆時新冠肺炎檢測方式將可比照流感快篩，在15至20分鐘內，就能篩檢出陽性病患。

郭昭宏提到，針對疑似患者、居家隔離或確診病人後續追蹤，快速篩檢可幫助釐清病人病因、減少留置病房時間，作為是否適合出院的參考依據。未來更可大規模的進行相關的醫學研究及場域應用，對於疫情控制和社區防制等議題有很大的幫助。

(中時 )