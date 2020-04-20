邱子桓說，去年進這批口罩是想賣給機車族，與防空屋的民眾，他們所進的口罩是屬於防塵的４層頭戴式口罩，並非醫療口罩。（吳建輝攝）

臉書知名拍賣直播主「胡凱彬」，日前在清倉庫時，意外發現近3萬個口罩，但因為疫情關係，無法販售，因此他將所有口罩捐出來，昨天選在家鄉永靖鄉崙美村活動中心，送出1千個口罩，讓鄉親直呼暖心，但卻傳出遭民眾檢舉，邱子桓表示，做好事還被攻擊，讓她相當灰心。

臉書專售藝品、生活用品的商品直播主胡凱彬，最近因為友人從新竹南下，為了清出房間給朋友住意外發現大量口罩，該直播網站直播主邱子桓說，這批口罩是去年買衛生紙與口罩生活用品時一起購入，因為忘記登入，被堆放在倉庫裡。

邱子桓說，去年進這批口罩是想賣給機車族，與防空屋的民眾，他們所進的口罩是屬於防塵的４層頭戴式口罩，並非醫療口罩，因此不再規範裡面，懷疑是同業眼紅檢舉，平台為了防疫做愛心，竟然被惡意攻擊，心裡其實很難受。

彰化縣衛生局回應，目前口罩可區分為「醫療用」與「非醫療用」，目前規定是發送醫療級口罩，都必須向食藥署申請，否則將依藥事法罰3到200萬，但若非醫療級無法可管。

(中時 )