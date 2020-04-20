由《雙子殺手》特效團隊傾力打造，繼《ID4星際終結者》後又一科幻災難片《末日異戰》，繼在俄羅斯吸金近10億台幣票房後，上週末在台正式上映，在肺炎疫情衝擊下，首週末3天全台票房近200萬，勇奪全台票房冠軍，《末日異戰》同時也是台灣影史首度登上票房冠軍的俄羅斯電影。不少觀眾大讚「宛如《明天過後》加上《ID4星際終結者》」、「好一陣子沒看到這樣的爆米花特效大片啦！」、「結尾讓人意猶未盡，敲碗續集！」。更有網友表示在近來受到疫情影響，大家生活十分苦悶，《末日異戰》適時舒緩了緊繃的心情。

《末日異戰》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

《末日異戰》劇情描述在一場外星飛船墜落莫斯科事件3年後，獲得外星力量的少女尤莉亞成為政府祕密實驗的研究對象，不僅人類覬覦她的能力，就連外星異種也亟欲取回她這股足以毀滅世界的力量，在雙方追殺之下，少女不得不作出選擇決定自己該為誰而戰。《末日異戰》現正全台熱映中。

《末日異戰》海報。（圖／車庫娛樂提供）

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(中時電子報)