新冠肺炎疫情肆虐，使得全球各地無不繃緊神經注意病毒防範。印度加爾各答(Kolkata)有一名78歲的老父親馬利克(Banshidhar Mallick)，因為45歲的兒子西爾森杜(Sirshendu Mallick)出門不肯戴口罩，兩人發生爭執後，一氣之下竟用一塊布活活將兒子勒死，事後馬利克主動前往警局自首，目前警方以謀殺罪將他關押。

印度西孟加拉邦政府因新冠肺炎疫情嚴峻，自3月12日起，強制要求所有公民配戴口罩，加爾各答部分地區因曾發現多名確診患者，被列為「紅色區域」。根據《印度斯坦時報》報導，78歲的馬利克在18日晚間，主動前往當地警局自首，表己因為兒子出門拒絕戴口罩而發生爭執，他憤而用一塊布將他勒死。

據了解，馬利克是一名私人機構退休工人，父子2人關係其實並不融洽，他坦言時常和失業在家且身有殘疾的兒子起爭執；兒子出門不配戴口罩，結果卻因一時氣憤，親手殺害兒子，目前當地警方已經將西爾森杜的遺體進行解剖，詳細案情則有待進一步調查。

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(中時電子報)