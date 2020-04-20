國民黨立委林為洲日前指出，2020大選國民黨大敗，就是初選制度不公所致，他轟前黨主席吳敦義私心，害慘高雄市長韓國瑜。對此，資深媒體人韋安提出三點，並直言這句話毫無邏輯可言。他也質疑，國民黨中央開始為「罷韓」推責任了嗎？

林為洲日前接受《信傳媒》專訪，他表示，當初初選制度太亂，不論是2018年他選新竹縣長時被逼退，還是2019總統大選初選制度亂改，讓「不想選的、不能選的」都出來選。結果，韓國瑜被吳敦義逼出來參選，導致國民黨慘敗，而韓國瑜現在回高雄還面臨罷免危機，他說吳敦義「害慘了韓市長」。

對此，韋安在臉書質疑國民黨中央開始為「罷韓」推責任了嗎？他表示，高雄「罷韓」成功的機率越來越高，對當前的國民黨中央，風險性也越來越大。他說現在藍營的當權派，也有甩鍋、推責任的苗頭。

對於林為洲稱吳敦義害慘韓，韋安直言，這話毫無邏輯可言。他認為，一，林為洲是當初比吳敦義更早力挺「全民調」的，韓出來選總統，林也有責任；二，現在能幫韓度過「罷韓」危機的，是現在黨中央，包括林為洲，怎麼又牽拖前任主席？三，這樣說也是對韓國瑜落井下石，見死不救。

(中時電子報)