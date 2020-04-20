國民黨團今邀請夜市商圈、自營商家、無固定雇主歌手，及燈光音響器材業者反映疫情衝擊生計的心聲。國民黨團呼籲能夠及時照顧廣大基層民眾，採納排富發現金的方案，能夠救急、救窮幫助民眾走出生活困境。

國民黨團書記長蔣萬安表示，蔡政府推動的各項紓困方案，設下許多門檻、要件、以及申請流程和審查相當緩慢，讓基層民眾感到非常失望，政府提供的各種紓困補貼措施，讓許多沒有能力繳勞保、加入職業工會、無固定雇主的勞工，無法符合申請紓困的資格。

蔣萬安呼籲蔡政府能夠聽到基層的心聲，了解基層的困境，採納國民黨版排富直接發現金，讓基層勞工能夠繳得出水電費、房租，度過難關。

新竹北埔柿餅休閒農場呂先生說，自從疫情發生後，農場遊客每況愈下，最後不得不閉園。因為已經好幾個月沒有收入，柿餅銷路也差，原本請兩位喑啞幫工，因為發不出薪水，也只得請他們暫時在家休息，目前已經2個月。

四平街攤商自治會會長顏先生表示，政府提出「酷碰券」振興方案，而且還限定使用電子支付，這對老人家、弱勢族群來說非常不方便、不友善，甚至沒有能力使用，同時普及率不高，根本是看得到、吃不到的方案。

駐唱歌手Luna表示，像她這樣沒有固定雇主，論場次計酬的從業人員，沒有工會、沒有勞保，只能繳得起健保，收入都是以現金交易，沒有人願意幫她們出具收入證明，也因此無法申請紓困、甚至貸款。

(中時 )