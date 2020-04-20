受惠於採購布局及全球通路經營效益，記憶體模組大廠威剛(3260)2020年第一季獲利呈倍數躍升，單季毛利率以23.76%創歷史新高，第一季稅後淨利年成長1.93倍達4.47億元，單季歸屬母公司業主淨利為4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

今年第一季全球經濟雖普遍受到新冠肺炎疫情影響，但在宅經濟、在家辦公、遠距學習、電競遊戲等新商機推升下，DRAM及NAND Flash需求及價格同步走揚，威剛在庫存成本優勢下，第一季營收雖與去年第四季相當，單季毛利率大升15個百分點達23.76%。營業利益轉盈，並較去年第一季大增1400%，達9.28億元，營益率接近13%。單季稅前及稅後淨利表現皆為近2年來的單季新高，年成長近2倍。

威剛近年持續以提升獲利率為營運方針，包括長期耕耘工控應用領域及新興電競產業，皆已逐漸對本業獲利率有所貢獻。同時，具高毛利動能的電動車馬達業務將自下半年開始小量出貨。今年第一季搭配產品設計及多元採購實力，對拉升公司整體毛利率已見初步成效。

威剛表示，近期在伺服器、NB、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫下，OEM大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國的影響下，經濟活動受到程度不一的延宕，連帶造成供應鏈運轉順暢度受阻。雖中國大陸市場因疫情高峰已過，各地陸續解封，需求逐步回溫，歐美等各大經濟體已醞釀回復正常運作計劃，但預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年。

因應總經環境的迅速變遷，威剛已先行調整公司產銷及後勤支援系統，以配合實際市況發展執行，藉由安全且具彈性的狀態度過第二季的不穩定期，迎接現階段電競熱銷及下半年起陸續回籠的5G及工控應用相關商機。

(時報資訊)