群龍無首，台股指數10600點再等等！上周帶領台股驚驚漲的大功臣—台積電(2330)今天因逢獲利了結賣壓漲多拉回，今天股價一直在平盤下游走，讓台股多頭攻勢受挫，資金轉回上周五開高走低的中小型股，法說會題材護身的寶齡(1760)、定穎(6251)及雙鴻(3324)強勢走高，寶齡及定穎更強攻漲停板，長佳(4550)、申豐(6582)、興采(4433)、南六(6504)、亞諾法(4133)、士紙(1903)、景岳(3164)、中天(4128)漲停板作收，小型股當道無力推升指數站上10600點，終場加權股價指數為10586.71點，小跌10.33點，成交量1336.69億元；OTC指數為131.77點，上漲1.02點，成交量315.82億元。

今日上市各類股以其他類股表現最佳，上漲1.99%，其次是生醫類股及造紙類股，分別上漲1.94%及1.26%，表現較差者為油電氣類股、塑膠類股及半導體類股，油電氣類股下跌1.01%，塑膠類股下跌0.87%、半導體類股下跌0.5%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲2.81%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.35%。

就技術面來看，今天台股因台積電等權值股股價漲多拉回，指數遭到壓抑，終場小跌10.33點，以10586.71點作收，未能站上10600點；台股經過數周急漲後，大盤日KD位於超買區，但開口收斂，指標可能隨時反轉，需留意技術上的賣壓，由於指數面臨3月12日的帶量黑K及季線雙重壓力，兵臨上檔下彎季線、半年線及年線約在11200點附近反壓區，加上個股漲幅已大，短線震盪將會加劇，預估短期指數區間將落在10300點到10700點之間。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，全球總經後市具四項利基：一、中國疫情已經逐步獲得控制，4月上旬重啟5G建設，中國市場經濟活動逐步回溫，可望給全球股市帶來逐步穩定的力量；二、美國疫情雖比預期嚴重，但預期4月中下旬美國疫情將達高峰，5~6月逐步獲得控制，各種新治療方式與疫苗也加速進行，有助於舒緩市場對疫情的恐懼；三、各國央行將持續寬鬆貨幣政策，各國政府也推出刺激政策挽救疲的弱經濟，超寬鬆資金環境終將對股市產生助益；四、產油國4月上旬積極開會，有利油價止穩。從上述趨勢來看，預期系統性風險帶來的恐慌即將過去，投資人可以利用4月份反覆築底階段，逢低分批布局。

沈建宏指出，台股3月下旬急速反彈之後，也許仍因疫情等擔憂有回測10年線的可能，但台股4%以上的股息殖利率深具吸引力，評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點，拉回仍應擇優布局。看好四大族群：一、中國推動復工之後，中國市場需求恢復、工廠復工受惠股；二、恢復成長力道的半導體供應鏈；三、5G趨勢不會改變，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；四、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，短期美股及台股已分別從2月前股市萬點下跌至3月下旬股市波段低點，接下來股市走勢是否呈V型震盪上漲，或反彈滿足後再回測，待疫情影響及基本面更明朗後再有所表現。就基本面觀察，電子業除手機訂單明顯下修外，其他包括NB、Server、5G基地台相關供應鏈受惠Work From Home，相關公司及供應鏈訂單能見度至6月前仍佳，加上半導體龍頭營運展望仍相對正面，故台股基本面相較其他國家股市為佳，若美股持續反彈將有利台股表現。

(時報資訊)