雲林縣府公布2敦睦艦隊確診新冠肺炎士兵足跡，透過視訊會議請20鄉鎮市公所加強消毒。（許素惠攝）

雲林縣府下午公布敦睦艦隊確診的案413足跡，涵蓋了軍用品行、早餐店、賣場內火鍋店、佛光山、親戚家、台鐵斗六與台北站、捷運站與公車站等，加上台中確診士兵來訪，共匡列了14人已隔離，雲林縣長張麗善呼籲餐飲店業者要戴口罩，沒有戴的話，民眾盡量不要去買。

該名確診士兵4月14日曾與4位友人在高雄碼頭抽菸，當天晚上19點30分至19點40分與同鑑隊友A至匯豐軍用品購物，20點至21點10分至楠梓家樂福小蒙牛吃飯，之後返回船上。

4月15日下午13點駕父母車進入營區，拿東西給同鑑隊友B和C，15點至16點由父母載送返家，途中至佛光山祭拜祖父母，17點返回家中後未再外出。

4月16日上午9點30分由母親開車載前往古坑親戚家吃飯，下午13點20分左右媽媽又載他至父親斗六辦公處所，13點53分至17點在斗六搭乘台鐵122車次第9車廂至台北火車站，17點從台北車站搭捷運至淡火捷運站，晚間18點30分21點15分從淡水捷運站搭乘R27公車至油車口找友人吃飯，21點15分從油車口搭乘公車（R27）、捷運至台北火車站，22點6分從台北火車站搭高鐵295車次第2車廂至高雄。

4月17日約凌晨搭乘UBER至高雄酷帽子餐酒館，又搭乘UBER至友人家中住宿，近中午至高雄松江街呷尚寶早餐店吃早餐，中午至友人家打麻將，下午16點至18點至高雄伊麗莎白撞球休閒運動館，18點至老四川南屏店用餐，20點搭乘UBER至友人家過夜。

4月18日上午9點30分在高雄7-11華豐門市消費，接獲召回通知，9點30分至11點搭乘UBER返回家中收拾行李，11點30分騎機車至蒸餃店外帶餐點，11點50分至集合地點等軍方車輛，下午16點10分搭乘軍方車輛至集中檢疫所。

此外，確診的404案是台中市籍的敦睦艦隊士兵，曾來雲林看外婆，4月15日約下午15點至雲林元長鄉媽媽娘家，進屋探視外婆，未戴口罩探視時間約20分鐘，與之接觸的外婆及外婆外籍看護已居家隔離，間接接觸者表兄弟姊妹共4人自主健康管理。

張麗善強調，2確診士兵走過的地方都消毒，請民眾不要慌張，也請大家不要掉以輕心，出門 一定要戴口罩，餐飲小吃店業者也要戴口罩，沒戴的業者，民眾盡量不要去。

(中時 )