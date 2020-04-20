高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，罷免投票將在6月6日舉行，但韓國瑜不甩罷韓，努力防疫、拚市政，在此次海軍染疫風波，高雄更是首當其衝，但他也展現市長魄力，獲得不少肯定，網友甚至表示，看來罷韓煮熟的鴨子要飛了。

敦睦艦隊爆發疫情，累計24例確診，其中8例就在高雄，根據確診者足跡，高雄市已針對漢神巨蛋、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店等地進行消毒。

韓國瑜也不敢鬆懈，連兩日一早就前往視察三鐵和漢神巨蛋百貨消毒狀況，強調「市政優先，防疫第一」。網友大讚，「市長為防疫拚了」、「防疫迅速、確實，沒選錯你」、「速戰速決！效率真棒！」

對此，PTT網友指出，去年總統大選，在高雄慘輸48萬票，緊接著罷韓行動，盡管疫情籠罩，第二階段連署仍順利達標，再來高雄市議會延會，打反罷韓法律戰，也是引來各種批評，「幾乎看起來韓國瑜恐怕罷免案在劫難逃」。

該網友表示，沒想到竟然在高雄爆發磐石艦疫情缺口，讓韓國瑜大打防疫戰，韓市府認真防疫強勢作為，加上吳斯懷3月就提醒艦隊染疫風險，提升國民黨形象，相比之下，中央執政下的國防竟出現重大批漏，勢必影響民進黨形象。

該網友直言，「這樣是不是讓原本幾乎成功率可能99%的罷韓行動 出現了重大變數 就像煮熟的鴨子也可能會飛。」

(中時電子報)