美國推出史上力道最強的刺激政策，讓多數資產明顯反彈回升。法人表示，REITs近期價格雖同步彈升，目前美國REITs市場整體NAV折價35％，未來一年的本益比約16倍，預估股利率達5％，相對具吸引力。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝則指出，雖然美國疫情持續擴散，但REITs在低利率環境下仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，後續當疫情開始止緩將出現強勁反彈，加上2020年企業獲利仍維持成長，部分產業成長力道將加速，震盪過後股市將往正向發展。目前美國REITs市場整體NAV折價35％，未來一年的本益比約16倍，股利率達5％，相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs有機會止穩上漲。
即使REITs有續漲潛力，REITs中的各類別表現將大不同，路博邁表示，目前相對看好組合屋、數據中心與電信基礎建設。
李文孝也指出，美國REITs產業財務相對健全，負債比來到近年低點，多數公司資金充沛，尤其大型公司現金流多，具防禦能力。整體而言，分析師對多數RIETs產業樂觀看待，最看好的是工業、數據中心、通訊，是為逢低布局首選。
(工商 )
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