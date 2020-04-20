受到新冠疫情延燒與各國鎖國封城影響，中鋼20日開出的6月份內銷盤價，全面調降價格，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料平均每公噸降900元，電磁鋼片和熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料，每公噸降600元，相當於降20～30美元。

中鋼公司於一○九年四月二十日召開六月份內銷鋼品盤價會議，會中決議：

中鋼表示，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，全球總體需求停滯，各國政府紛實施封城鎖國等緊急措施防止疫情擴大，並同時推動相關紓困方案降低衝擊，預期可緩解疫情所帶來之短期負面影響。大陸各省逐步復工解封，經濟活動陸續復軌，寶、鞍鋼五月盤價小幅下修以消彌下游觀望心態並提振鋼市。

中鋼公司為與客戶共度難關，除放寬提貨履約獎勵條件等多項關懷協助下游措施外，針對不同之鋼品及產業屬性亦推出平準方案，支援客戶提高競爭、資金調度及庫存去化之能力，經審慎考量後，六月份內銷鋼品盤價作適度調整。

(工商 )