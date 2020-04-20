新冠肺炎至今仍嚴重肆虐全球，且尚未找到有效對抗的解藥，讓許多人感到害怕。近日一名印度學者納拉姆博士（Dr Smita Naram）發現，在大約5000年前的古代阿育吠陀經文中已經有描述到類似冠狀病毒的病毒，她驚訝地發現，該章節描述了與新型冠狀病毒完全相同的樣貌和感染症狀。

根據《India Today》報導，納拉姆博士在5000年前古老的阿育吠陀文獻「遮羅迦本集」（Charak samhita）中發現記載一章名為「Krimi」，意即感染，提到一個叫做「Sleshma Krimi」的術語，該術語被描述為「肉眼無法看到的東西」，因為它們是「Maha Sukshnma」，相當精細，需要透過特殊儀器才能看到。

納拉姆博士表示，她震驚地閱讀了記載中「Krimi」的描述，它被形容為「圓形、上有尖刺」，和新冠病毒非常相似，「遮羅迦本集」內提到，「Sleshma Krimi」會在呼吸道系統中寄生，出現咳嗽、嚴重充血、呼吸困難，甚至導致死亡的狀況。文獻中還揭示3種預防感染和保護自己免受感染的方法。

文獻中提到，第一要隔離自己才能避免感染這種疾病，第二千萬不要餵食感染者小麥、麵包、乳製品等誘發性食物，第三可食用一些增強免疫力的藥草，納拉姆博士也提供任何人都可以在家準備的食譜。

另外，吉瓦˙阿育吠陀（Jiva Ayurveda）董事Partap Chauhan博士也給予一些建議，「恐懼和消極情緒會降低免疫力，過度的精神壓力也會影響我們的消化，從而導致形成像『Ama』這種有毒的物質，就像微生物的繁殖場一樣」。古代文獻雖有如此巧合的記載，但如今疫情仍不同於當時，仍需依靠科技和醫學的技術治療。

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(中時電子報)