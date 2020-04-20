瑞芳超商傳出店員遭西瓜刀砍傷，全案朝傷害罪偵辦。（許家寧翻攝）

新北瑞芳區凌晨發生超商砍人案，2名高中生騎車闖進超商門口處，還在店外叫囂，簡姓工讀生上前勸阻，引來兩少不滿，竟拔刀劈砍店員，造成全身多處刀傷。警方調查，2人就讀同所高中，雙方彼此認識，兇嫌稱原本只是鬧著玩！對方太認真。

位於瑞芳逢甲路上OK超商，今日凌晨2時許，有2名高中生飲酒後，竟騎機車至商店，先在門口來回叫囂向友人打招呼，並作勢闖入超商，此時，店員正在替客人結帳，結帳後便走出店外勸離2名少年，一旁陪同上班的同校友人也跟著外出查看。

經店員出面勸阻後，雙方爆發口腳，2少氣憤騎車離去，不久又返回超商，從機車後座拿出一把西瓜刀，將店員砍傷後騎車逃逸，店員後背、左肩有撕裂傷，左手肘有一道長6公分長刀傷，傷勢最重，送往基隆長庚醫院急救後無生命危險。

瑞芳警方循線約談2名少年到案，目前正在製作筆錄中，警方調查，店員與友人和行兇2少年都是同一所高中，4人皆未成年，雙方彼此都認識，對於持刀行兇傷人，少年稱騎車超商只是和店員鬧著玩，沒想到對方太認真，目前全案將朝傷害罪嫌偵辦。

(中時 )