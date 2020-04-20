新北瑞芳區凌晨發生超商砍人案，2名高中生騎車闖進超商門口處，還在店外叫囂，簡姓工讀生上前勸阻，引來兩少不滿，竟拔刀劈砍店員，造成全身多處刀傷。警方調查，2人就讀同所高中，雙方彼此認識，兇嫌稱原本只是鬧著玩！對方太認真。
位於瑞芳逢甲路上OK超商，今日凌晨2時許，有2名高中生飲酒後，竟騎機車至商店，先在門口來回叫囂向友人打招呼，並作勢闖入超商，此時，店員正在替客人結帳，結帳後便走出店外勸離2名少年，一旁陪同上班的同校友人也跟著外出查看。
經店員出面勸阻後，雙方爆發口腳，2少氣憤騎車離去，不久又返回超商，從機車後座拿出一把西瓜刀，將店員砍傷後騎車逃逸，店員後背、左肩有撕裂傷，左手肘有一道長6公分長刀傷，傷勢最重，送往基隆長庚醫院急救後無生命危險。
瑞芳警方循線約談2名少年到案，目前正在製作筆錄中，警方調查，店員與友人和行兇2少年都是同一所高中，4人皆未成年，雙方彼此都認識，對於持刀行兇傷人，少年稱騎車超商只是和店員鬧著玩，沒想到對方太認真，目前全案將朝傷害罪嫌偵辦。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。