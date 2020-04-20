嘉義縣政府經發處已有部分人員到服務中心辦公，就近服務廠商。（張毓翎攝）

嘉義縣政府與台糖公司合作開發的馬稠後產業園區二期工程，日前辦理招商說明會，吸引近150名廠商代表出席，並預定5月底辦第2場；20日縣長翁章梁到園區污水處理廠2樓服務中心視察，了解相關整備情形，他表示，縣府分配到的土地，預計6月底辦理第1次土地標售公告，對資金較不充沛的廠商，會協助轉介向台糖公司標租，廠商若有相關疑問，可以到服務中心詢問。

馬稠後產業園區二期園區總面積約344公頃，縣府分配到的111.7公頃土地，採標售方式；台糖則分回100.7公頃土地，只租不售。因應興建廠商的交通需求，園區銜接嘉45縣2條主要園區道路，包含銜接嘉45縣臨馬稠後之環的馬稠後園區二路及一路，已於20日全面通車，紓解日益增多的交通流量。

縣府經濟發展處開發科長劉錦隆表示，目前已規畫建設多項公共設施，如國際會議廳、管理服務研發育成中心、餐飲商業服務及幼兒園等硬體設備與設施，預計明年底完工，此外，為了降低中小企業的投資成本，規畫大、中、小坵塊兼顧各產業需求。

翁章梁指出，馬稠後產業園區鄰近朴子市、縣治等都市計畫區，生活機能完善，二期是繼大埔美精密機械園區一、二期及馬稠後園區一期後，由縣府自力開發的第4座產業園區，目前即將進行土地標售，經發處已有部分同仁到服務中心辦公，廠商若有相關事宜，都能來詢問。

(中時 )