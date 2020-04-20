新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，全球確診數超過 240 萬、死亡人數超過 16 萬，其中美國地區已成為全球疫情最嚴重地區，確診者超過 75 萬。為了進一步有效防疫，Facebook CEO Mark Zuckerberg 透過個人臉書宣布，預定在 2021 年 6 月前的實體活動都將取消。換言之，可能 2021 年的 F8 也將受到疫情影響而停辦。

Mark Zuckerberg 指出，Facebook 預計針對 2021 年 6 月前將舉辦的活動進行調整，部分將全面取消，部分則改為線上舉辦的形式，但是具體哪一些活動將以怎樣的方式處理，並沒有進一步說明。單以實體活動層面來看，除了先前已經確定取消了 F8 2020 之外，也代表今年原定 9 月舉行的 Oculus Connect 大會也將受到影響，且很可能包含 2021 年的 F8 開發者大會(大多在 5 月舉行)。

而同樣受到疫情影響，Zuckerberg 指出，Facebook 預計 5 月底能恢復到正常辦公，但由於公衛機構的建議，會盡可能減少人群聚集的活動。因此除了取消舉辦實體活動，Facebook 也禁止員工進行非必要的長途或是跨國出差行程。針對旗下員工，負責複雜硬體開發、反恐工作、預防自殺等相關工作內容的員工，將會比較早返回工作岡位；而因為疫情影響，需要留在家裡照顧小孩的員工，Facebook 開放讓他們能夠在家工作到夏季為止。

針對防疫，先前微軟(Microsoft)已經宣布 2021 年 7 月前的活動都會取消，並傳出在 2020 年聖誕購物季推出雙螢幕筆電 Surface Neo 預計延後到 2021 年發表。Facebook 提前宣布 2021 年 6 月前的大型活動都要取消的做法，某個程度上算是效法微軟，超前部署，而兩者都算是在疫情管控層面上，應變速度相當領先的科技廠。

(中時電子報)