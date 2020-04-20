農委會集集特有生物研究保育中心野生動物急救站今天貼文，日前接到民眾報案，指山區工寮有人在烹煮彌猴，一隻猴寶寶還抱著露出鍋外的一隻手臂，難過哭泣，目擊民眾見此場景心生憐憫，救下這隻幼猴，帶到市區的獸醫院，再輾轉到野生動物急救站。此文一出，引爆網友怒火，痛批「難以想像台灣發生這種事的，烹煮獼猴可以抓起來關吧，可惡！」。

台灣獼猴寶寶與母親的關係十分緊密，一出生就緊隨著母親，除非母親死亡或遭遇意外，猴寶寶才會和媽媽分開，日前營救的幼猴，就是一個活生生的案例。

貼文指出，這隻小獼猴右手無名指斷裂，且小拇指顏色發紫，評估狀況後，急救站決定立刻為牠進行截肢手術，避免壞死的傷肢造成後續感染。

集集特有生物保育中心呼籲，台灣獼猴雖從保育類降為一般類野生動物，仍受到野生動物保育法保護，任意獵捕或宰殺，最高可處30萬元罰鍰。

網友看到此文怒罵「完全不會記取教訓，還在吃野生動物，這根本失去人性」、「寶寶心裡的創傷怎麼辦？」、「難以想像這種事發生在台灣，烹煮獼猴可以抓起來關吧！」。

(中時電子報)