原民會祭出「部落景觀優化」計畫，補助每個部落最高40萬元。（原民會提供／林良齊台北傳真）

原民會祭出「部落景觀優化」計畫，補助每個部落最高40萬元。（原民會提供／林良齊台北傳真）

原民會祭出「部落景觀優化」計畫，補助每個部落最高40萬元。（原民會提供／林良齊台北傳真）

原民會祭出「部落景觀優化」計畫，補助每個部落最高40萬元。（原民會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾減少出遊，經常是民眾出遊選擇之一的原住民族各部落也受到影響，原民會因而祭出「部落景觀優化」計畫，補助每個部落最高40萬元，希望在疫情期間讓各部落「休養生息、固本強身」。

因應新冠肺炎影響，原民會除了將在疫情過的振興期祭出「酷碰券」鼓勵消費外，也在紓困期祭出「金融紓困措施」，針對原住民族綜發基金貸款原貸戶1311戶及信保戶30戶，推出免息方案，同時可延長繳款期限3年及本金寬緩1年，截至今天已協助804戶舊貸戶。

原民會即日起再推出「部落景觀優化」，補助每個部落40萬、至少100個部落修繕部落家屋、部落意象等，原民會主委夷將．拔路兒表示，為減緩疫情對原住民族產業造成的衝擊，原民會在疫情流行期間，整備美化部落環境及設施，希望利用雇工購料的方式，鼓勵部落聘用在地族人參與計畫，讓觀光景點更優質、動線更流暢，讓使用者更舒適，待疫情舒緩後，自然就會引領國內外旅人願意來部落旅遊、消費。

原民會技正安柏翰指出，除了提供疫情期間的紓困、景觀優化的作為外，原民會也將在振興期間配合經濟部酷碰券推出「消費100元、回饋50元」的措施，截至上周已有190餘家原民商家申請加入，希望能增加原住民族業者的營收，以協助原住民族業者儘速度過難關。

部落景觀優化計畫受理申請時間即日起至109年5月19日止，只要是原住民族地區依法立案的團體都可以提出，並透過填寫線上報名表單後、將資格文件及畫畫相關資料以電子郵件、傳真或是直接郵寄到原民會經濟發展處等方式將申請表件送出，或撥打服務專線0800-508-188查詢。

(中時 )