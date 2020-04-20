磐石艦官兵染疫 國防部：召回時有要求不可搭大眾運輸工具 15:152020/04/20 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高風險座位更換座椅布。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國出訪帛琉敦睦艦隊中的磐石艦已有24人確診新冠肺炎，外界擔心國軍將出訪官兵召回檢疫時，是否有人搭大眾運輸工具，今天中央流行疫情指揮中心例行記者會上，國防部發言人史順文表示17日召回官兵時有要求不可搭大眾運輸工具，而是先由親友送到集中點，再用大巴士將眾人載到檢疫場所。 另外為何出訪時國軍一天只分到1.7萬片口罩，但本次出訪卻能帶上了三萬多片口罩，史順文表示本次敦睦艦隊出發前就考量防疫需要 所以提供34550片口罩和6百套防護衣與酒精等物資。 (中時 ) #大眾運輸工具 #口罩 #召回 #磐石艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 黃珊珊再駁染疫 強調廣設口罩販賣機獲中央同意 14:322020/04/16 生活 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 17:572020/04/16 生活 聽眾call in：台灣捐口罩為多交朋友！陳揮文掛完電話狠吐槽 20:102020/04/16 娛樂 口罩套好用卻不買？苦主曝真實理由 23:152020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 手機預購口罩 桃市府教你用 04:102020/04/17 地方新聞 花蓮地標米老鼠 戴粉色口罩 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 指揮中心公布google90多處足跡地圖 秒懂磐石艦確診官兵去過哪 - 生活 驚！北市家樂福桂林店爭鮮 17日曾有1染疫海軍與女友去用餐 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過11縣市趴趴走 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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