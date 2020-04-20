我國出訪帛琉敦睦艦隊中的磐石艦已有24人確診新冠肺炎，外界擔心國軍將出訪官兵召回檢疫時，是否有人搭大眾運輸工具，今天中央流行疫情指揮中心例行記者會上，國防部發言人史順文表示17日召回官兵時有要求不可搭大眾運輸工具，而是先由親友送到集中點，再用大巴士將眾人載到檢疫場所。

另外為何出訪時國軍一天只分到1.7萬片口罩，但本次出訪卻能帶上了三萬多片口罩，史順文表示本次敦睦艦隊出發前就考量防疫需要 所以提供34550片口罩和6百套防護衣與酒精等物資。

(中時 )