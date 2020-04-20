海軍敦睦艦隊陷入染疫風波，外界甚至質疑曾有官兵在14日偷偷下船至超商購物，海軍上午發出新聞稿嚴正否認有此情事。不過新聞稿卻意外「官洩」，敦睦支隊的成功級「岳飛艦」、康定級「康定艦」，在4月12日及13日還出港進行戰備任務。很巧合的，大陸遼寧艦航空母艦所組成的艦隊，也在當日經過東部外海進入巴士海峽，外界研判這兩艘軍艦應該就是前往執行這項戰備任務。

海軍新聞稿指出，支隊於3月15日由帛琉離開後，至4月13日期滿30天，4月9日返抵左營，4月9日至13日支隊靠泊碼頭期間 ，管制不得搭梯口，人員無法進出。 其中兩艘主戰艦於4月12至13日仍出港執行任務，並未有官兵離艦。

正好4月12日當天，國防部曾發布新聞，中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月初離港後於黃、東海從事航訓，（11）日由東海航經宮古水道後，（12）日由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

由此研判，「岳飛艦」及「康定艦」在返國檢疫期間，根本沒有休息，仍為了執行戰備而出海進行偵巡，對於剛歸國的官兵確實在心理及生理上是一大負擔。

(中時電子報)