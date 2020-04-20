溫馨母親節快到來，緊接著也快到夏天！近來因疫情許多人宅在家，其實吃均衡食物，多運動，也能增進免疫力。位在板橋的「50樓Café」吃到飽自助餐聽從4月22日至6月30日規劃「重磅美食大集合」主題，海陸雙雄由澎湃見客的海鮮蒸籠和霸王級澳洲帶骨肋眼戰斧牛排擔綱演出，再加碼整個五月二人同行第二人半價、或是四人同行一人免費的優惠。不過母親節當天，此優惠無法併用。

50樓Cafe-巨無霸澳洲帶骨肋眼戰斧牛排。（圖取Mega 50官網）

「50樓Café」冠軍主廚陳俊杉熟稔中西食材，挖空心思讓來客吃喝盡興、又省荷包。防疫時期，報導推薦民眾可用食補吃出免疫力，如牛肉、海鮮都是優質蛋白質的來源；寶島盛產的鳳梨，也富含鳳梨酵素，入菜能軟化肉質，增加風味，入口則有助於強化身體機能。

50樓Cafe-匯集了蝦蟹螺貝的生猛海鮮吧。（圖取Mega 50官網）

陳主廚這次以澳洲穀飼(肉質肥潤)的帶骨肋眼戰斧牛排當主角，這四根大骨相連、重達六、七公斤的大塊頭牛排，經過費時的醃漬和炙烤，掌握六分熟度時，即可霸氣見客，來客可吃到骨邊肉的Q彈有嚼勁或是牛肉厚片的軟嫩多汁！鳳梨入菜的中西冷熱佳餚，則有鳳梨海鮮沙拉、鳳梨茴香野蔬、紅咖哩鳳梨燴烤鴨、爐烤盤克夏豬漢堡佐焦糖鳳梨、和鳳梨咕咾肉…等。

50樓Cafe-匯集了蝦蟹螺貝的生猛海鮮吧。（圖取Mega 50官網）

新鮮現蒸的海鮮蒸籠區，也是亮點，依廠商供貨輪替推出牛蹄蟹、藍蟹、小捲、扇貝、九孔、泰國蝦和澎湖活牡蠣…等，原汁原味、鮮甜盡現！其它餐檯還有匯集了蝦蟹螺貝的生猛海鮮吧，以及由挪威鮭魚領軍的現流生魚片區，外加現點現做的薑絲蛤蠣湯和台味十足的蒜味魷魚燙，吃來絕對過癮！

50樓Cafe-左至右為覆盆子松露巧克力、酥菠蘿巧克力塔和巧克力餅乾藍莓捲。（圖取Mega 50官網）

其它特色美食（實際品項以現場供應為準）還包括拿坡里番茄燴海鮮、英式炸魚柳、孔雀蛤佐羅勒茄汁、燻雞野菇青醬千層麵、印度番茄堅果醬奶油咖哩雞、酥炸孜然排骨、豆瓣魚、紅糟豆醬滷豬腳、川味水煮牛…等，假日再加碼迷迭蒜香烤羊肉。至於餐後必吃的誘人甜點則以巧克力為主題，備有牛奶巧克力芭芭露、亞摩斯巧克力蛋糕、覆盆子松露巧克力、酥菠蘿巧克力塔和巧克力餅乾藍莓捲，加上香草烤布蕾、椰香芒果布丁、經典提拉米蘇、蘋果紅茶慕斯、藍莓起士蛋糕、和覆盆子檸檬蛋糕…等。

50樓Cafe-前為牛奶巧克力芭芭露，後為亞摩斯巧克力蛋糕。（圖取Mega 50官網）

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)