國軍敦睦艦隊發生群聚感染案件，磐石艦上共計有24名官兵確診新冠肺炎，國民黨團書記長蔣萬安今(20)日表示，國軍染疫是國安問題，外交及國防委員召委呂玉玲本周三變更議程，將要求國防部、外交部、海軍司令部等單位，進行專案報告，說明磐石艦染疫調查內容。

蔣萬安說，國人對於海軍官兵染疫有相當多的質疑，不單單是調查疏失、追究責任，更重要的是，在防疫期間是哪個單位下達命令前往帛琉？讓國軍冒著可能染疫的風險？這絕對不是國防部可決定，至於上至國安會、外交部還是總統府，應該深究。蔣萬安指出，中央疫情指揮中心一級開設，目的在於統合、指揮各部會，磐石艦返回到高雄僅停留6天就放全艦人員歸建、休假，一般國人坐飛機回來都要14天居家檢疫，6天是防疫指揮中心決定？還是國防部決定？

外交及國防委員會召委呂玉玲表示，國防部副部長、海軍副司令遭到總統府、綠委「綁架」而無法前來記者會，到底有甚麼事情，不能夠說清楚、講明白？為什麼國防部700多名官兵的敦睦艦隊出航，竟未通報「疫情指揮中心」，究竟在隱藏什麼？為何全船回國不必檢疫？國防部可以自外於疫情中心指揮嗎？

呂玉玲說，本次最先確診3名官兵，疫情指揮中心指出，都集中在4月初到4月13日就出現典型的新冠肺炎症狀「嗅覺異常」，國防部卻說醫官回報官兵健康狀況都是正常，究竟是誰說謊？又是誰同意讓700名官兵在4月15日下船返回社區，讓疫情出現700多個群聚感染的破口？在面對疫情全球蔓延，指揮中心下令醫護禁止出國，但敦睦艦隊依然執意出訪，且出航與返國均未通報指揮中心，無視疫情指揮中心的存在，究竟是誰授權？誰指示？

國民黨團副書記長馬文君表示，很遺憾國防部原本有機會向國人說清楚、講明白，顯然有高層的黑手，不願意讓國軍將領面對媒體、面對國人，意圖卸責給軍方、給基層，發生如此重大防疫破口事件，且國軍又是保衛國家安全的重心，倘若繼續疫情擴散，勢必會影響社會安定，造成人心惶惶。

馬文君提醒蔡政府，不要把責任推給基層，軍人以服從命令為天職，誰下令執意要在疫情期間出訪邦交國，誰就要負起最大的責任，但絕對不是接受、執行命令的軍人。馬文君認為，艦隊軍醫絕對不會刻意隱匿，按照職權勢必通報上級，到底誰將有症狀官兵的情況隱匿下來？誰就有責任！

藍委溫玉霞表示，磐石艦上的官兵在4月13日就出現「失去味覺」、「頭痛」的症狀，為何沒有通報疫情指揮中心？船艦屬於密閉空間，過去鑽石公主號殷鑑不遠，篩檢為陰性後，下船後還須隔離14天，為何艦上官兵只有6天，而且還在艦上實施？縱使下船後，又為何不須再隔離14天？溫玉霞指出，漢光演習都可以從3月延後至9月舉行，敦睦艦隊出訪，又為何要執意在3月6日出發？國防部、海軍司令部必須對外說清楚。

藍委洪孟楷表示，海軍發生疫情，不單單不是國安重大危機，也是國防重大危機，疫情指揮中心已經宣布從3月21日零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫，而敦睦艦隊竟然無視防疫指揮中心禁令如期出發，這是誰下的決定？外傳國防部曾建議暫時取消，外交部卻堅持敦睦邦交不可斷，那麼，是誰拍板定案，讓軍艦如期出發，最後釀成染疫的後果？洪孟楷呼籲，執政黨不要逃避、不要隱匿、不要推卸責任，請給國人一個真相。

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