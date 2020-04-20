張藝興、鄭鈞、陳粒、GAI周延、霍尊、隔壁老樊、馬頔（讀音同「迪」）、劉思鑒等優秀的唱作音樂人，成為愛奇藝自製綜藝《我是唱作人2》首發陣容，8位唱作人用原創華語音樂在舞台相互切磋。出道8年的偶像歌手張藝興首次參加淘汰賽制綜藝，成首期播出亮點，他說：「來這裡就只想做音樂，希望觀眾能聚焦我的創作，目前也正為新專輯瘋狂產歌中。」

張藝興坦言雙重挑戰壓力大，節目總導演車澈也補充，「節目組是三顧茅廬，才邀請到他。」而本來對流量歌手頗有成見的嘻哈歌手GAI周延，以及資深搖滾歌手鄭鈞在節目了解到張藝興的音樂實力後，更是不吝嗇讚賞：「真的令人刮目相看！」

張藝興參賽壓力大忘詞。（愛奇藝台灣站提供）

《我是唱作人2》本季賽制先讓8位唱作人從一分鐘Demo表演，互相評選出上、中、位的排名，而後通過正式舞台進行一對一的歌手PK，讓101位觀眾線上投票選擇喜愛的舞台。首輪競演張藝興帶來自己作詞、作曲，連編曲也一手包辦的作品〈JOKER〉，但他卻在Demo表演時緊張忘詞，尷尬場面讓其他歌手面面相覷，沒想到舞台體質的他在正式錄製時畫上誇張小丑妝，陶醉演繹歌曲，雖然仍不敵GAI磅礡致敬抗疫英雄〈烈火戰馬〉一曲，但是也獲得不錯評價，還被鼓吹可拿自己創作的Beat去網路販售。

(中時 )