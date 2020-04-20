隨著新媒體的崛起，加上閱聽人近年獲取新聞資續的模式逐漸改變為網路搜尋引擎取得，使得傳統媒體獲利面臨挑戰；如今又面臨新冠肺炎疫情衝擊，廣告收入大受影響，紛紛吹起熄燈號。澳洲政府20日宣布，將強制規定谷歌和臉書等網路平台付費給提供新聞內容的媒體。

根據《法新社》的報導，澳洲財長佛瑞登伯格（Josh Frydenberg）表示，澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）會在7月底提出相關草案，規定這些使用新聞內容的網路平台付費給相關媒體。佛瑞登伯格指出，澳洲政府非常清楚所面臨的挑戰和推動自律規範的複雜性，先前有許多國家嘗試都沒有成功，他認為澳洲能夠成為這項政策的全球先驅。

美聯社報導指出，法國和西班牙稍早也曾強制規定Google和Facebook對使用新聞付費，但未能成功。騎時，ACCC先前曾介入協商，要求這2大網路龍頭自律付費但並不順利。

澳洲每個月有估計約有1700萬人使用臉書，每天平均花費30分鐘在臉書，而有98%澳洲人的行動搜尋則是使用谷歌。澳洲的這項新法也包含數據分享，以及新聞內容的排名和顯示，實施措施將包括爭議解決機制與罰則，對於澳洲政府要求強制付費的作法，臉書已率先表示難以接受，並表示針對疫情衝擊已推出一項新的全球性投資行動，支持這些廣告收入銳減的新聞業者，同時還要投資澳洲媒體1億澳元。

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(中時電子報)