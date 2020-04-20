新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，美國累計確診人數逼近76萬例，造成境內至少4萬人喪命，當地醫療體系幾乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷。日前在紐約有名男子疑似染疫病逝，妻子欲將遺體送至殯儀館冷藏，卻被通知須等待3天，讓她被迫在家伴屍，還得克難放上冰塊以防大體發臭。

綜合外媒報導，57歲妻子特雷德威爾（TamiTreadwell）指控，62歲的丈夫安東尼（GregoryAnthony Treadwell）近來身體不適，原以為只是單純感冒，醫生則囑咐他須待在家中好好休養；孰料短短5天後，安東尼的病情卻突然急速惡化，醫護人員緊急到家中搶救，不過最後仍不幸身亡。

然而，醫護人員並未將遺體帶走就直接離開，留下錯愕的特雷德威爾，她只好打電話詢問法醫該如何是好，沒想到對方卻回應，殯儀館最久恐須3天才能來領走遺體，這讓她氣得怒轟，「這就是我們的城市，把人民當成狗屎在對待，這非常不人道，白思豪（紐約市長）你應該感到羞愧。」

特雷德威爾事後受訪時表示，「他的遺體仍然在這裡，我不得不放上冰塊，完全不知道該怎麼辦」，她心疼丈夫生前就算抱病也奮力工作，沒想到死後卻無法善終。妻子最後聯絡了20多家殯儀館，終於找到一家位在紐澤西州恩格爾伍德市（Englewood）的殯儀館願意收留丈夫的遺體。

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(中時電子報)