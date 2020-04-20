募集的布口罩等物資，由蘇澳鎮公所統一寄送到石垣。（蘇澳鎮公所提供／李忠一宜蘭傳真）

日本石垣市日前首度出現2案確診病例，蘇澳鎮是石垣市的姊妹市，鎮內的5所學校自動發起募集，將布口罩等物資送到石垣。

蘇澳鎮與石垣市締結姊妹市25年，國際教育交流活動今年也邁入第5年，但因疫情停辦，曾參與交流活動的文化、蘇澳、南安國中，以及岳明、南安國小等5所學校學生，開始募集石垣島所缺乏的防疫物資。

5所學校學生在1周內募集200片布口罩，蘇澳港國際青年商會、蘇澳扶輪社、蘇澳獅子會、蘇澳鎮公所等機關團體群起響應，捐贈3000片3D立體口罩與600包不織布，學生們也書寫關懷小卡，連同防疫物資由鎮公所統一寄送到石垣。

今天（20日）蘇澳鎮長李明哲透過視訊與石垣市市長中山義隆連線，中山義隆表示，為了避免疫情擴大每天都處於緊張狀態，此時姊妹市蘇澳鎮所帶來的光明，讓我們非常感動。李明哲表示，蘇澳鎮曾因梅姬風災而重創，當時中山義隆帶來物資送愛到蘇澳，讓鎮民相當感動，患難中更顯緊密的跨海情誼，盼兩市鎮皆能安然度過疫情嚴峻的考驗。

(中時 )