苗栗縣苑裡鎮國3交流道周邊苗140線道計畫拓寬成雙向4線道。〔謝明俊攝〕

苗栗縣苑裡鎮國3交流道周邊苗140線道計畫拓寬成雙向4線道。〔謝明俊攝〕

頭份市長羅雪珠〔左〕當面向林佳龍爭取道路拓寬經費。〔謝明俊攝〕

林佳龍聽取道路拓寬工程簡報。〔謝明俊攝〕

竹南公義路聯絡頭份信義路拓寬道路計畫用地。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府提出9項交通建設計畫爭取交通部補助。〔謝明俊攝〕

苗栗縣多位鄉鎮市長都親自出席向林佳龍爭取交通建設經費。〔謝明俊攝〕

交通部長林佳龍在立法院交通委員會召委陳雪生的邀請下，20日上午赴苗栗參加苗栗交通建設會議，並到苑裡、竹南兩處交通建案現場實地會勘，苗栗縣政府目前共提了9個交通建設案，林佳龍對部份案件當場同意，其餘則請縣府備妥可行性評估送部審核。

由於是苗栗縣在今年度規畫爭取交通部補助苗栗交通建設重要計畫案，因此，包括苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣2名立委徐志榮、陳超明，以及相關建設的鄉鎮市長都親自出席，當面向林佳龍爭取建設補助款項。

林佳龍是應立院交通委員會召委陳雪生的邀請下，20日上午先後前往苑裡國3苑裡交流道旁苗140線道拓寬計畫，以及竹南公義路連接頭份信義路道路拓寬計畫等現場，聽取簡報及進行實地會勘，結束後，再轉往苗北藝文中心參加苗栗縣交通建設計畫說明會。

苗栗縣政府在今年的重要交通建設計畫，共提出9項計畫，包括了：1、竹南鎮公義至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程。2、北橫公路路面改善工程。3、苑裡鎮苗140線道拓寬案。4及5，苗128線道拓寬工程。6、台61線通霄鎮五北里銜接台1線聯絡道路工程。7、苗栗暨竹南頭份輕軌系統可行性研究。8、明德水庫風景區營造工程。9、火炎山停車場及人行天橋計畫。

林佳龍經過實地會勘後，對於竹南、頭份聯絡道拓寬工程計畫，當場原則同意會同內政部營建署合辦，明德水庫風景區營造工程，觀光局也同意補助。其餘案件仍須待可行性評估後再作細部規畫。

(中時 )