70歲徐姓男子早年是遠洋漁船報務員，當年頻傳遠洋漁船喋血案，他為求自保在菲律賓以美金2000購買1把制式手槍及100發子彈防身，徐男在6年前退休後返台，將槍彈藏放在中市住處，徐男自覺自己已年邁恐突然離世，遺留槍彈恐波及愛妻，在去年8月間攜槍彈向警方自首，台中地院依槍砲罪判刑1年10月、併科20萬罰金，緩刑3年，並支付公庫10萬元。

徐男在2010年擔任遠洋漁船的報務員，因遠洋漁船海上喋血案頻傳，他為求自保，在菲律賓馬尼拉花了美金2000美元（約折合台幣約6萬元），購買1把義大利制式手槍及子彈100發。他在2013年退休返台，並將槍彈藏在台中市住處，並未告訴家人。

徐男日漸老邁，因健康狀況變差，擔心如果因故突然離世，恐怕會害到老妻，恐讓家人陷入官司之苦。他在去年8月間攜槍彈向警方自首，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦，徐男所持的槍彈經鑑定認定有殺傷力，檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條》起訴，請求法官依法審酌減刑或免除其刑。

台中地院法官審酌徐男承認犯行，並主動報繳槍彈，經考量持有槍彈目的、犯後態度良好，且也沒有在台灣境內使用過槍彈，已知警惕，並無再犯之虞而宣告緩刑。

(中時 )