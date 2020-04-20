都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）自106年公布實施，其中訂定施行3年的10%基準容積獎勵(時程獎勵)規範，將於今年5月11日到期，自5月12日開始施行8%時程獎勵，並逐年遞減。

台中市都發局表示，危老條例訂定3年的10%時程獎勵規範，自106年5月10日公布起施行，立法院考量申請重建案者的需求，一次性取消恐影響申請意願，於今年4月17日三讀通過，5月10日條例施行屆滿3年起，以第4年8%、第5年6%、第6年4%、第7年2%、第8年1%方式逐年遞減，至第9年獎勵才完全歸零，8%時程獎勵自今年5月12日開始施行。

台中市都發局表示，因應10%時程獎勵將於5月12日開始縮減，為維護民眾權益，市府提出「危老重建申請便民措施」，民眾於11日前備妥4種書圖文件，並於第一次通知起60日內完成資料補正，即可適用基準容積10%時程獎勵。

書圖文件包含一、重建計畫申請書，並載明申請範圍內土地及建築物文件；二、符合危老條例第3條第1項所定合法建築物的證明文件，或第3項所定尚未完成重建的危險建築物證明文件；三、土地與建築物登記簿謄本；四、參與重建計畫同意書。

台中市都發局也提醒，如申請人在接獲第一次通知起60日內未完成資料補正或補正不完全，市府將駁回申請。即日起至11日前如有新法發布，已申請者得「從新從優」，採用對自身有利的法令，唯法令的適用應以一體適用為原則。有意申請危老重建者，請善加利用最後機會，儘快重建危險建物，打造安全又美麗的家園。

(中時電子報)