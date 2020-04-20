半導體測試介面設備商穎崴（6515）董事會通過2019年財報，合併營收創28.04億元新高，年增達66.31％。毛利率44.28％、營益率24.55％，分創近6年及歷史新高。稅後淨利5.57億元，年增達1.27倍，每股盈餘（EPS）19元，亦雙創歷史新高。

穎崴董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利12元，金額亦創歷史新高，盈餘配發率約63.16％。穎崴今（20）日股價開低走跌，一度挫跌4.89％至336.5元，終場下跌2.35％、收於345.5元，表現偏弱，現金殖利率約3.47％。

穎崴主要產品為測試治具（Test Socket）及探針卡（Probe Card），受惠產品獲中、美客戶採用，5G網通及CPU、GPU、人工智慧（AI）等高效運算（HPC）晶片測試需求暢旺，配合費用控管得宜，使去年營運高速成長，締造「4高」佳績。

在中國大陸子公司恢復營運、以及訂單增加帶動下，穎崴2020年3月自結合併營收2.74億元，月增達98.71％、年增達63.57％，改寫歷史新高。累計首季合併營收5.98億元，雖年減13.44％、仍年增15.91％。

穎崴因股票達公布注意交易資訊標準，日前依規定公布財報。2020年2月稅後淨利0.51億元，月增達71.3％、年增達2.1倍，每股盈餘1.7元。累計1～2月自結稅後淨利0.81億元，年增達28.03％，每股盈餘（EPS）2.69元，優於去年同期2.24元。

展望後市，雖然新冠肺炎疫情衝擊全球經濟及相關產業，穎崴因生產狀況正常、受惠轉單效益，第二季訂單能見度仍高。公司預期，IC老化測試及系統測試（SLT）等產品仍有大量客製化需求，可望持續挹注營運成長動能。

(時報資訊)